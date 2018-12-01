На Орловщине задержали похитителей бензина

СЕГОДНЯ 10:44 2018-12-01T10:44:30+03:00

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Жителю Должанского района Орловской области пришлось обратиться в полицию. Мужчина рассказал о том, что из его автомобиля «ВАЗ-2107» регулярно пропадает бензин. По словам орловца, машину он оставлял во дворе многоквартирного дома. Сигнализацией она оборудована не была.

- В ходе рейда причастные к хищению бензина из автомобиля, были задержаны с поличным. Ими оказались жители Должанского района в возрасте 18 лет и 21 года, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Молодые люди рассказали, что приезжали в районный центр для заправки. При этом они обратили внимание на легковушку без сигнализации. После того, как в первый раз им удалось легко заполучить топливо, они продолжили сливать его и дальше.

В последней раз их добычей стали 15 литров бензина. В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.