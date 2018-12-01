2018-12-01T10:41:25+03:00
Общество

В Орле стартовала благотворительная акция «Свет рождественской звезды»

Все собранные средства пойдут на помощь многодетным семьям, детям-инвалидам и нуждающимся в лечении
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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В пятницу, 30 ноября, в городской администрации прошло открытие фотовыставки воспитанников общественной организации «Орловские родники», во время которого стартовала благотворительная акция «Свет Рождественской звезды». Ее цель - показать, что лишних людей не бывает и каждый человек неповторим и индивидуален.

Акция ежегодно помогает многодетным семьям, детям-инвалидам и нуждающимся в лечении и реабилитации. Все собранные средства направляются в детские сады компенсирующего вида и реабилитационные центры, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Итоги благотворительной акции подведут на большом концерте. Он состоится в Орловском городском центре культуры 15 января.

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