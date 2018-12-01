56-летняя орловчанка попала под колеса иномарки

СЕГОДНЯ 09:56 2018-12-01T09:57:06+03:00

ДТП произошло на улице Гагарина в Орле

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В пятницу вечером, 30 ноября, в Орле на улице Гагарина произошло ДТП. Под колеса иномарки попала женщина-пешеход.

Происшествие случилось в районе дома № 70 по улице Гагарина. Водитель, управляя автомобилем «Хендай Гетц» допустил наезд на 56-летнюю орловчанку.

- В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.