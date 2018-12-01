2018-12-01T09:57:06+03:00
Происшествия

56-летняя орловчанка попала под колеса иномарки

ДТП произошло на улице Гагарина в Орле
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: группа "Город Орел. Орловчане Вконтакте"Фото: группа "Город Орел. Орловчане Вконтакте"
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В пятницу вечером, 30 ноября, в Орле на улице Гагарина произошло ДТП. Под колеса иномарки попала женщина-пешеход.

Происшествие случилось в районе дома № 70 по улице Гагарина. Водитель, управляя автомобилем «Хендай Гетц» допустил наезд на 56-летнюю орловчанку.

- В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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