56-летняя орловчанка попала под колеса иномарки
ДТП произошло на улице Гагарина в Орле
Фото: группа "Город Орел. Орловчане Вконтакте"
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В пятницу вечером, 30 ноября, в Орле на улице Гагарина произошло ДТП. Под колеса иномарки попала женщина-пешеход.
Происшествие случилось в районе дома № 70 по улице Гагарина. Водитель, управляя автомобилем «Хендай Гетц» допустил наезд на 56-летнюю орловчанку.
- В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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