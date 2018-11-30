В следующем году в Орле могут благоустроить Медведевский лес

СЕГОДНЯ 16:00 2018-11-30T16:00:32+03:00

Сейчас сформирован предварительный список мест массового отдыха орловцев, которые ждет ремонт в будущем году Фото: Ольга СУПОНЕВА

Список территорий, которые приведут в порядок в 2019-м, обсудили на заседании общественной комиссии

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В следующем году Медведевский лес Орла может преобразиться. Возможность его благоустройства рассмотрели на сегодняшнем, 30 ноября, заседании общественной комиссии в горадминистрации.

Сейчас Медведевский лес является одним из любимых мест для зимнего отдыха орловцев.

- В ближайшее время будет разработана проектно-сметная документация, согласно которой в 2019-м году станет возможно привести его в порядок, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Также на заседании обсудили и другие места, подлежащие ремонту в будущем году: в их числе бульвар Победы (точнее 3-я очередь его реконструкции), парк Ботаника (также 3-я очередь), Детский и Городской парки. Пока что сформирован только предварительный перечень мест массового отдыха, нуждающихся в ремонте. Итоговый список будет вынесен на рейтинговое голосование. Из этих объектов жители выберут три, они будут благоустроены в первую очередь.