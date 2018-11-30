Первые зимние выходные в Орле будут морозными и снежными

СЕГОДНЯ 15:04 2018-11-30T15:04:03+03:00

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По прогнозам метеорологов, первые зимние выходные в Орле будут по-настоящему зимними: ожидается легкий мороз и снег.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 1 декабря ожидается переменная облачность и небольшой снег. Температура в ночные часы достигнет – 13 градусов. В дневное время до -5 ниже нуля. Также горожан ждет небольшой снег и юго-восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду.

В воскресенье, 2 декабря, небо будет затянуто тучами, также ожидается снег. Температура ночью -9 градусов, днем -2. Ветер сменит направление на юго-западное, его скорость составит 3 м/с.

Однако зима задержится в регионе не надолго. По сообщению синоптиков, уже на следующей неделе ожидается потепление до плюсовых значений.