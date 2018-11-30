В Орле возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты

СЕГОДНЯ 14:39 2018-11-30T14:39:04+03:00

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В Орле возбуждено уголовное дело за невыплату заработной платы. Сумма задолженности индивидуального предпринимателя перед работником составила 140 тысяч рублей.

Дело возбудил региональный СК после прокурорской проверки. Она выявила, что орловский предприниматель с мая по июнь прошлого года оставил своего работник без положенной ему зарплаты.

- По данным следствия индивидуальный предприниматель не выплачивал в полном объёме заработную плату и иные установленные законом выплаты свыше двух месяцев своему работнику. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас долг работнику выплачен. Расследование продолжается.