Транспорт Орла и Орловского района начнет работу по единой схеме
В городе Орле и Орловском районе будет внедрена единая схема транспортного обслуживания. В настоящее время проводится обследования пассажиропотока для ее разработки.
Распоряжение о создании единой схемы организации транспортного обслуживания населения дано Правительством области. Уже проведен электронный аукцион и заключен контракт с ЗАО «Группа компаний «Навигатор».
- В настоящее время исполнителем госконтракта проводится исследование пассажиропотоков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Орла и межмуниципальных маршрутах пригородного сообщения. Обследование продлится до 14 декабря 2018 года, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
«КП» следит за реализацией проекта.