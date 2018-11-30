2018-11-30T13:41:42+03:00
Общество

Транспорт Орла и Орловского района начнет работу по единой схеме

Сейчас проводится обследование пассажиропотока для ее разработки
Ольга СУПОНЕВА
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Распоряжение о создании единой схемы организации транспортного обслуживания населения дано Правительством областиРаспоряжение о создании единой схемы организации транспортного обслуживания населения дано Правительством областиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В городе Орле и Орловском районе будет внедрена единая схема транспортного обслуживания. В настоящее время проводится обследования пассажиропотока для ее разработки.

Распоряжение о создании единой схемы организации транспортного обслуживания населения дано Правительством области. Уже проведен электронный аукцион и заключен контракт с ЗАО «Группа компаний «Навигатор».

- В настоящее время исполнителем госконтракта проводится исследование пассажиропотоков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Орла и межмуниципальных маршрутах пригородного сообщения. Обследование продлится до 14 декабря 2018 года, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

«КП» следит за реализацией проекта.

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