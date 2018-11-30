2018-11-30T12:26:34+03:00
Происшествия

В Орловской области обезврежены минометные мины и гранаты

Эти находки - времен Великой Отечественной войны
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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В Орловской области обезврежены очередные снаряды времен Великой Отечественной войны. Очередными опасными находками стали минометные мины и гранаты.

Так, 29 ноября сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в поселок Колпны. Здесь было уничтожено 2 мины – одна из них калибра 82 миллиметра, другая 50 миллиметров. Также мины были обнаружены и в другом районе региона.

- В городе Ливны спасатели-взрывники обезвредили одну минометную мину калибра 50 мм и четыре гранаты Ф-1, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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