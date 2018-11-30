Орловским студентам рассказали, как не стать жертвой фальшивомонетчиков

СЕГОДНЯ 11:10 2018-11-30T11:10:06+03:00

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В Орле полицейские встретились со студентами, чтобы рассказать, как не попасться на удочку фальшивомонетчиков. Юношам и девушкам наглядно изобразили отличия настоящих денег от поддельных, а также объяснили алгоритм действий в случае столкновения с фальшивкой.

Стражи порядка встретились с учащимися Орловского госуниверситета экономики и торговли.

- Сотрудники полиции рассказали учащимся ВУЗа о том, как действовать в случае обнаружения у себя поддельных денег и напомнили о том, что намеренная попытка расплатиться такой купюрой является уголовно наказуемым деянием. Также стражи правопорядка донесли до студентов полезную с практической точки зрения информацию – как без специального оборудования отличить настоящие деньги от фальшивых, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Также студентам вручили памятки, в которых подробно описываются отличия настоящих купюр от фальшивых.