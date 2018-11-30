2018-11-30T10:47:15+03:00
Общество

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 9 месяцев 2018 года в соответствии с МСФО

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» выпустил консолидированную финансовую отчетность по международным стандартам
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По итогам 9-ти месяцев 2018 года чистая прибыль Банка составила 6 619 млн рублей, что более чем в 2 раза превысило прибыль Банка за 9 месяцев 2017 года.

На 1 октября 2018 года капитал Банка составил 85 311 млн рублей.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8 800-250-57-57 или на сайте Банка УРАЛСИБ. На правах рекламы.

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