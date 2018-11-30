Орловцев приглашают в «Школу народных ремесел»

СЕГОДНЯ 10:23 2018-11-30T10:24:27+03:00

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Орловский краеведческий музей приглашает маленьких и взрослых горожан посетить «Школу народных ремесел». На мастер-классах можно сделать необычные сувениры в разных техниках своими руками.

Так, в субботу 1 декабря специалист в области декоративно-прикладного искусства Ирина Калякина научит плетению из рогоза. 8 декабря научные сотрудники музея помогут создать гостям мастер-класса новогодние игрушки из подручных материалов, 9 числа мастер Марина Черина познакомит желающих со знаменитым орловским списом, а 15 декабря мастер Иван Юдочкин научит работать с глиной.

Записаться на мастер-классы следует предварительно по телефонам 8 (4862) 50-98-58, 47-13-91.

Стоимость мастер-класса: от 100 до 400 рублей с человека, плюс входной билет в музей. Подробности можно узнать по указанным телефонам.