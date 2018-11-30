В Межевом переулке Орла сделают временный тротуар

СЕГОДНЯ 10:04 2018-11-30T10:05:47+03:00

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В Орле в Межевом переулке сделают временный тротуар. Он должен появиться здесь до 10 декабря.

Сейчас по указанному адресу ведется строительство и пешеходам приходится преодолевать участок пути без нормального покрытия под ногами.

- Для обеспечения безопасности дорожного движения, а также создания пешеходной доступности к прилегающим домам, расположенных по переулку Межевому, разработана проектная документация по устройству временного тротуара от уже существующего твердого покрытия по переулку Межевой до тротуара по Московскому шоссе, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского горсовета.

Тротуар обустроит компания «Орелстрой», которая возводит здесь новый жилой комплекс.