На орловской трассе грузовик столкнулся с внедорожником

СЕГОДНЯ 09:24 2018-11-30T09:24:30+03:00

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На трассе под Орлом произошло ДТП с участием грузового автомобиля "Фотон" и внедорожника "Шкода". В резульатате аварии водитель "Шкоды" получил травмы.

Происшествие случилось накануне, 29 ноября. Примерно в половине второго дня за рулем грузорвика двигался по по автодороге М-2 "Крым" со стороны города Белгород в направлении Москвы.

- В районе 356 километра на регулируемом перекрестке с автодорогой Орел-Лунево-Карпово-Троицкое произошло столкновение со "Шкодой", которая следовала по со стороны деревни Лунево в направлении деревни Хардиково, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.