В центре Орла 3 декабря ограничат движение

СЕГОДНЯ 09:14 2018-11-30T09:14:21+03:00

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В следующий понедельник, 3 декабря, орловским автолюбителям стоит заранее позаботиться о выборе маршрута и парковочных мест. В центральной части города будет ограничено движение и запрещена стоянка.

Связаны такие неудобства с проведением церемонии возложения цветов, посвященной Дню Неизвестного Солдата.

- 3 декабря с 15.45 до 16.30 будет временно ограничено движение по улице Салтыкова-Щедрина (от площади Ленина до улицы Пионерская), а также с 6.00 до 17.00 будет временно запрещена стоянка транспортных средств по улице Салтыкова-Щедрина от дома №1 до дома №2 бульвара Победы, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.