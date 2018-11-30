СЕГОДНЯ 08:52 2018-11-30T08:52:05+03:00

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«Губернаторский контроль» проверил строительство детских садов в новых орловских районах – Болховском и Зареченском микрорайонах. Специалисты проинспектировали ход работ по возведению дошкольного учреждения по улице Естина в Орловском районе и улице полковника Старинова в самом облцентре.

-На одном объекте оборудована строительная площадка, ведутся земляные работы, монтаж плит и стен подвалов, устройство гидроизоляции. Уже заключены договоры на техническое присоединение к ресурсоснабжающим сетям. На другом - выполняется бетонная подготовка под фундамент, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Также в пресс-службе отметили, что строители работают в две смены, а с декабря переходят на режим в три смены, чтобы успеть завершить все работы, запланированные по контракту на 2018-й год.