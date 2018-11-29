В Орловской области отремонтирована дорога «Шаблыкино-Юшково»

СЕГОДНЯ 17:01 2018-11-29T17:01:55+03:00

В нее вложили больше 240 миллионов рублей

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В Орловской области открыли отремонтированную дорогу «Шаблыкино-Юшково». В ее реконструкцию вложили больше 240 миллионов рублей.

Открытие состоялось сегодня, 29 ноября. Протяженность участка – 13 километров. В прошлом году уложить здесь новый асфальт попросили местные жители.

- Стоимость работ по контракту – 240,7 миллиона рублей, в том числе 139 миллионов рублей за счет средств федерального бюджета, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Отметим, что сейчас в Шаблыкинском районе идет ремонт еще одной дороги. Завершиться он должен к первому декабря.