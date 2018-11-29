Орловцы не жаловались на некачественную уборку дворов от снега
В Орле больше 600 дворников убирает дворы многоэтажек от снега. По сообщению городских властей, жители облцентра на недостаточную уборку не жаловались.
Вопрос обсуждался на вчерашней, 28 ноября, рабочей планерке в мэрии. Как сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта Николай Ванифатов, в общей сложности за 1905 многоэтажными домами в Орле закреплен 621 дворник.
- Такого количества достаточно, чтобы поддерживать порядок на придомовых территориях, - отметил Ванифатов.
При этом на случай обильных снегопадов у управляющих компаний есть в арсенале коммунальная техника и предусмотрены договоры с хозсубъектами, которые могут предоставить дополнительные уборочные машины.