СЕГОДНЯ 16:37 2018-11-29T16:38:16+03:00

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Трое жителей орловской глубинки обчистили бывший завод. Мужчины вывезли с территории предприятия полтонны металла.

Инцидент произошел в Верховском районе области. В местный отдел полиции обратился один из собственников – предприниматель. Он рассказал, что заметил отъезжающий от здания «УАЗ», стражи порядка выехали на место. Здесь им удалось задержать воров с поличным: мужчины как раз вывозили на указанном авто металл с территории завода. Их доставили в отдел.

- Злоумышленниками оказались трое граждан в возрасте от 29 до 49 лет. Они похитили порядка 500 килограммов металлических изделий. По данному факту возбуждено уголовное по статье «Кража», - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас вся троица под подпиской о невыезде. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.