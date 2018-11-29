СЕГОДНЯ 16:27 2018-11-29T16:29:49+03:00

В структуре жилья, приобретаемого для детей-сирот, 50% составляют квартиры первичного рынка Фото: Ольга СУПОНЕВА

Новое жилье они получили в поселке Шаблыкино

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Еще 8 орловским сиротам вручили ключи от квартир. Новое жилье они получили в Шаблыкино.

Вручение ключей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, состоялось сегодня, 29 ноября. Свои полагающиеся квадратные метры жители региона получили в двух одноэтажных домах районного центра.

- Площадь квартир составляет 44 кв. метра. Для обеспечения жильем детей-сирот из бюджета региона и муниципального образования было выделено порядка 7,5 миллиона рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Отметим, что в структуре жилья, приобретаемого для детей-сирот, 50% составляют квартиры на первичном рынке.