Митрополит Антоний освятил иконостас для подлодки «Орёл»

СЕГОДНЯ 15:37 2018-11-29T15:37:26+03:00

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Митрополит Орловский и Болховский Антоний освятил походный иконостас для подлодки. Он будет размещен на борту атомного подводного ракетного крейсера «Орёл».

Обращение поддержать размещение на борту подлодки иконостас поступило на имя митрополита еще осенью прошлого года. На этой подводной лодке в составе экипажа служат и орловские призывники.

- Был объявлен сбор средств на изготовление иконостаса, а весной текущего года его вышили на специальной фабрике, занимающейся созданием походных иконостасов для армии и флота, - рассказали «КП» в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

Освящая иконостас Архипастырь рассказал, что сам имеет определенную связь с Северным флотом - его родной брат проходил там службу. В ближайшее время делегация Орловской епархии передаст иконостас экипажу крейсера.