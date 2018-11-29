На Московской улице в Орле на 2 месяца ограничат движение
Такая мера связана с ремонтом электрических сетей
Фото: архив "КП"
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В Орле на Московской улице ограничат движение. Временное неудобство связано с ремонтом электрических сетей.
Ограничения коснуться участка от дома №60 по Московской до дома №114 по ней же.
- С 8.00 27 декабря до 17.00 28 февраля будет введено временное ограничение движения транспортных средств, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.
Актуальный список участков, на которых в облцентре ограничено движение, можно посмотреть здесь.