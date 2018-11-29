2018-11-29T12:50:35+03:00
Спорт

Финал Кубка мира по стрельбе из арбалета пройдет в Орле 7 декабря

На огневом рубеже сразятся 32 спортсмена из 5-ти стран
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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Финал Кубка мира по стрельбе из арбалета пройдет в Орле 7 и 8 декабря. Этот турнир Россия принимает впервые. Он будет представлен в совершенно новом формате. Стрельба будет производиться в помещении на дистанции 18 метров в туристическом многофункциональном центре «ГРИНН».

В этом году в Финале Кубка мира по стрельбе из арбалета на огневом рубеже сразятся 32 спортсмена из 5 стран - Хорватии, Чехии, Венгрии, Индии и России. Наша страна на правах хозяйки будет представлена в расширенном составе.

- Победители станут известны 8-го декабря. По итогам турнира обладателями Кубка – «Малого Хрустального Глобуса» станут сильнейшие спортсмены в мужском и женском зачетах дивизиона «Field». Также в Орле будут объявлены имена лучших стрелков мира 2018 года по версии IAU. Победители по итогам мирового рейтинга получают не только громкий титул, но и главный трофей – «Большой Хрустальный Глобус», - сообщает портал Правительства Орловской области.

Программу Финала Кубка мира 2018 по стрельбе из арбалета откроет мастер – класс со звездами.

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