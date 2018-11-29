2018-11-29T12:27:45+03:00
Общество

Орловцы стали меньше жаловаться на работу водителей маршруток

Нарекания остаются по соблюдению графиков движения транспорта
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцы стали меньше жаловаться на работу водителей маршрутокОрловцы стали меньше жаловаться на работу водителей маршрутокФото: Архив "КП"
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Орловцы стали меньше жаловаться на работу водителей маршруток. Об этом шла речь на минувшем совещании в городской администрации 28 ноября.

Отдел транспортного обслуживания населения и связи ежедневно продолжает проводить проверки. Жалоб по поводу культуры поведения водителей, поступающих от орловчан, стало меньше. Нарекания остаются лишь по вопросу соблюдения графиков движения транспорта в вечернее время.

- Были проинспектированы районы Силикатный, Новая Ботаника и Выгонка. В результате установлено, что на маршруты выезжали недостаточно единиц техники, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, в случае выявления каких-либо нарушений со стороны водителей общественного транспорта орловцы могут обращаться в региональное управление ГИБДД, в полицию и в отдел организации транспортного обслуживания населения и связи по телефонам:43-71-14и 43-36-02.

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