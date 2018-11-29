2018-11-29T12:10:55+03:00
Происшествия

В Орле спасатели провели беседу со школьниками, которые вышли на тонкий лед

ЧП произошло вчера днем на берегу Оки в районе центрального рынка
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Вчера днем на телефон спасателей поступило сообщение о детях, которые вышли на лед. ЧП произошло на берегу Оки в районе центрального рынка. Сотрудники МЧС немедленно выехали на место.

После прибытия спасателей дети вернулись на берег. Они пришли к реке после уроков в школе.

- С детьми была проведена беседа об опасности выхода на тонкий лед и во время ледостава, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 14 раз, из них четыре выезда – на ликвидацию возгораний и десять – на различныепроисшествия.

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