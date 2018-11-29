На Орловской трассе микроавтобус сбил девочку
ДТП на автодороге «Орел-Перемышль-Белев» произошло вчера вечером, 28 ноября. Микроавтобус «Мерседес Бенц» следовал со стороны Болхова в направлении Орла.
В районе 202-го километра трассы водитель автомобиля допустил наезд на девочку. Юная пешеход переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения микроавтобуса.
- В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, госпитализирован в ДОКБ, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 15 ДТП, результате которых два человека получили травмы. Погибших нет.
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и области 2018»