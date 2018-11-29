2018-11-29T13:06:54+03:00
Происшествия

На Орловской трассе микроавтобус сбил девочку

Юная пешеход переходила дорогу по «зебре»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

ДТП на автодороге «Орел-Перемышль-Белев» произошло вчера вечером, 28 ноября. Микроавтобус «Мерседес Бенц» следовал со стороны Болхова в направлении Орла.

В районе 202-го километра трассы водитель автомобиля допустил наезд на девочку. Юная пешеход переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения микроавтобуса.

- В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, госпитализирован в ДОКБ, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 15 ДТП, результате которых два человека получили травмы. Погибших нет.

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и области 2018»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Московской улице в Орле на 2 месяца ограничат движение
Финал Кубка мира по стрельбе из арбалета пройдет в Орле 7 декабря
Орловцы стали меньше жаловаться на работу водителей маршруток
В Орле спасатели провели беседу со школьниками, которые вышли на тонкий лед
На благоустройство общественных территорий в 2019 году на Орловщине потратят на 160 миллионов рублей больше
В Орле на улице Ленина таксист наехал на пешехода
Стражи порядка раскрыли грабеж, совершенный летом этого года в Орле
На «Олимпийском балу» будут чествовать лучших орловских спортсменов и тренеров по итогам 2018 года
Полицейские задержали орловца с почти 3-мя граммами «синтетики»
Полицейские задержали орловца с почти 3-мя граммами «синтетики»
Толщина льда на реках Орловщины достигает не более 4-х сантиметров
Орловский дзюдоист прошел отбор в сборную России
В 2018 году лесных пожаров на Орловщине не зарегистрировано
В Орловской области уровень безработицы снизился почти на 2 %
К Новому году Орел будет готов уже к середине декабря
Банк УРАЛСИБ аккредитовал дома крупнейших застройщиков Орла и области
В одном из орловских торговых центров задержали 28-летнего дебошира
В Орле открылась международная конференция, посвященная 16-ой Литовской стрелковой дивизии
Добровольцы помогли тушить жилой дом в селе Никольское Орловской области
В День неизвестного солдата в Орле возложат цветы к стеле «Город воинской славы»
Инспекторы ГИБДД вышли на рейд и проверили, как орловцы перевозят детей в салонах автомобилей
Орловский театр «Свободное пространство» объявляет конкурс фотографий, связанных с Тургеневом
В декабре в Орле пройдет первенство области по бадминтону среди школьников
В орловском Городском парке запустили светомузыкальный фонтан
На время новогодних праздников на Орловщине усилят работу по обеспечению пожарной безопасности