На Орловской трассе микроавтобус сбил девочку

СЕГОДНЯ 11:58 2018-11-29T13:06:54+03:00

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ДТП на автодороге «Орел-Перемышль-Белев» произошло вчера вечером, 28 ноября. Микроавтобус «Мерседес Бенц» следовал со стороны Болхова в направлении Орла.

В районе 202-го километра трассы водитель автомобиля допустил наезд на девочку. Юная пешеход переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения микроавтобуса.

- В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, госпитализирован в ДОКБ, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 15 ДТП, результате которых два человека получили травмы. Погибших нет.