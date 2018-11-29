2018-11-29T11:21:28+03:00
Общество

На благоустройство общественных территорий в 2019 году на Орловщине потратят на 160 миллионов рублей больше

Перечень работ будет намечен по результатам рейтингового голосования
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На благоустройство общественных территорий в 2019 году на Орловщине потратят на 160 миллионов рублей большеНа благоустройство общественных территорий в 2019 году на Орловщине потратят на 160 миллионов рублей большеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На благоустройство общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году в Орловской области потратят на 160 миллионов рублей больше. Финансирование проекта составит 699,3 миллионов рублей.

- Будет продолжена практика определения перечня общественных территорий по итогам рейтингового голосования, - сообщает портал Правительства Орловской области.

Напомним, участниками программы 2018–2022 годов стали 47 муниципальных образований региона. На реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году было выделено 539,3 миллионов рублей.

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