2018-11-29T10:29:15+03:00
Происшествия

В Орле на улице Ленина таксист наехал на пешехода

Мужчина переходил дорогу по «зебре»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

ДТП с наездом на пешехода произошло в Орле на улице Ленина вчера, 28 ноября. Машина такси марки «Рено Логан» двигалась со стороны улицы Салтыкова-Щедрина в направлении площади Ленина.

Происшествие случилось в районе дома № 43 по улице Ленина. Пешеход переходил проезжую часть по «зебре». Его сбил таксист.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был госпитализирован в травматологию больницы имени Семашко, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 15 ДТП, результате которых два человека получили травмы. Погибших нет.

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и области 2018»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Московской улице в Орле на 2 месяца ограничат движение
Финал Кубка мира по стрельбе из арбалета пройдет в Орле 7 декабря
Орловцы стали меньше жаловаться на работу водителей маршруток
В Орле спасатели провели беседу со школьниками, которые вышли на тонкий лед
На Орловской трассе микроавтобус сбил девочку
На благоустройство общественных территорий в 2019 году на Орловщине потратят на 160 миллионов рублей больше
Стражи порядка раскрыли грабеж, совершенный летом этого года в Орле
На «Олимпийском балу» будут чествовать лучших орловских спортсменов и тренеров по итогам 2018 года
Полицейские задержали орловца с почти 3-мя граммами «синтетики»
Полицейские задержали орловца с почти 3-мя граммами «синтетики»
Толщина льда на реках Орловщины достигает не более 4-х сантиметров
Орловский дзюдоист прошел отбор в сборную России
В 2018 году лесных пожаров на Орловщине не зарегистрировано
В Орловской области уровень безработицы снизился почти на 2 %
К Новому году Орел будет готов уже к середине декабря
Банк УРАЛСИБ аккредитовал дома крупнейших застройщиков Орла и области
В одном из орловских торговых центров задержали 28-летнего дебошира
В Орле открылась международная конференция, посвященная 16-ой Литовской стрелковой дивизии
Добровольцы помогли тушить жилой дом в селе Никольское Орловской области
В День неизвестного солдата в Орле возложат цветы к стеле «Город воинской славы»
Инспекторы ГИБДД вышли на рейд и проверили, как орловцы перевозят детей в салонах автомобилей
Орловский театр «Свободное пространство» объявляет конкурс фотографий, связанных с Тургеневом
В декабре в Орле пройдет первенство области по бадминтону среди школьников
В орловском Городском парке запустили светомузыкальный фонтан
На время новогодних праздников на Орловщине усилят работу по обеспечению пожарной безопасности