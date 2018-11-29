В Орле на улице Ленина таксист наехал на пешехода
ДТП с наездом на пешехода произошло в Орле на улице Ленина вчера, 28 ноября. Машина такси марки «Рено Логан» двигалась со стороны улицы Салтыкова-Щедрина в направлении площади Ленина.
Происшествие случилось в районе дома № 43 по улице Ленина. Пешеход переходил проезжую часть по «зебре». Его сбил таксист.
- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был госпитализирован в травматологию больницы имени Семашко, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 15 ДТП, результате которых два человека получили травмы. Погибших нет.
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