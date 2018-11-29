СЕГОДНЯ 10:13 2018-11-29T10:13:58+03:00

Стражи порядка раскрыли грабеж, совершенный летом этого года в Орле Фото: Архив "КП"

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В Орле сотрудники полиции раскрыли грабеж, совершенный летом этого года в отношении местной жительницы. Происшествие произошло в августе.

Женщина шла в вечернее время по лесополосе в районе улицы Орелстроевской Заводского района. На нее напал неизвестный и отобрал сумку, в которой лежал сотовый телефон, 8 тысяч рублей и документы.

- По факту грабежа было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В ходе розыска был установлен подозреваемый. Им оказался 25-летний орловец. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. Орловец в содеянном сознался и рассказал, где выбросил похищенную сумку. Телефон он успел сбыть.

Сейчас мужчина задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.