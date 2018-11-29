На «Олимпийском балу» будут чествовать лучших орловских спортсменов и тренеров по итогам 2018 года

СЕГОДНЯ 09:23 2018-11-29T09:23:02+03:00

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На «Олимпийском балу», который пройдет 18 декабря в ОГУ имени Тургенева, будут чествовать лучших орловских спортсменов и тренеров по итогам 2018 года. Победителей определят в 13-ти разных номинациях, в том числе «За многолетний вклад в развитие физической культуры и спорта в Орловской области», «Лучшая спортивная федерация 2018 года», «Лучшая команда 2018 года», «Лучший материал о спорте» и другие.

- Мероприятие организует Управление физической культуры и спорта Орловской области, Спортивный совет Орловской области, спортивная школа олимпийского резерва «Русичи», - сообщает портал регионального Правительства.

Победители конкурса будут награждены памятными грамотами, призами, сувенирами и сертификатами.

«Олимпийский бал» начнется начнется в 17 часов.

Адрес: ОГУ имени Тургенева, Наугорское шоссе, 29 (актовый зал).