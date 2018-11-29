2018-11-29T09:23:02+03:00
Общество

На «Олимпийском балу» будут чествовать лучших орловских спортсменов и тренеров по итогам 2018 года

Победителей определят в 13-ти номинациях
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
Изменить размер текста:

На «Олимпийском балу», который пройдет 18 декабря в ОГУ имени Тургенева, будут чествовать лучших орловских спортсменов и тренеров по итогам 2018 года. Победителей определят в 13-ти разных номинациях, в том числе «За многолетний вклад в развитие физической культуры и спорта в Орловской области», «Лучшая спортивная федерация 2018 года», «Лучшая команда 2018 года», «Лучший материал о спорте» и другие.

- Мероприятие организует Управление физической культуры и спорта Орловской области, Спортивный совет Орловской области, спортивная школа олимпийского резерва «Русичи», - сообщает портал регионального Правительства.

Победители конкурса будут награждены памятными грамотами, призами, сувенирами и сертификатами.

«Олимпийский бал» начнется начнется в 17 часов.

Адрес: ОГУ имени Тургенева, Наугорское шоссе, 29 (актовый зал).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Московской улице в Орле на 2 месяца ограничат движение
Финал Кубка мира по стрельбе из арбалета пройдет в Орле 7 декабря
Орловцы стали меньше жаловаться на работу водителей маршруток
В Орле спасатели провели беседу со школьниками, которые вышли на тонкий лед
На Орловской трассе микроавтобус сбил девочку
На благоустройство общественных территорий в 2019 году на Орловщине потратят на 160 миллионов рублей больше
В Орле на улице Ленина таксист наехал на пешехода
Стражи порядка раскрыли грабеж, совершенный летом этого года в Орле
Полицейские задержали орловца с почти 3-мя граммами «синтетики»
Полицейские задержали орловца с почти 3-мя граммами «синтетики»
Толщина льда на реках Орловщины достигает не более 4-х сантиметров
Орловский дзюдоист прошел отбор в сборную России
В 2018 году лесных пожаров на Орловщине не зарегистрировано
В Орловской области уровень безработицы снизился почти на 2 %
К Новому году Орел будет готов уже к середине декабря
Банк УРАЛСИБ аккредитовал дома крупнейших застройщиков Орла и области
В одном из орловских торговых центров задержали 28-летнего дебошира
В Орле открылась международная конференция, посвященная 16-ой Литовской стрелковой дивизии
Добровольцы помогли тушить жилой дом в селе Никольское Орловской области
В День неизвестного солдата в Орле возложат цветы к стеле «Город воинской славы»
Инспекторы ГИБДД вышли на рейд и проверили, как орловцы перевозят детей в салонах автомобилей
Орловский театр «Свободное пространство» объявляет конкурс фотографий, связанных с Тургеневом
В декабре в Орле пройдет первенство области по бадминтону среди школьников
В орловском Городском парке запустили светомузыкальный фонтан
На время новогодних праздников на Орловщине усилят работу по обеспечению пожарной безопасности