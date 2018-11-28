СЕГОДНЯ 15:59 2018-11-28T15:59:10+03:00

Полицейские задержали орловца с почти 3-мя граммами «синтетики» Фото: Архив "КП"

Мужчина признался, что наркотик ему был нужен для личного употребления

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На днях сотрудники полиции задержали орловца с почти 3-мя граммами «синтетики». Наркотик был обнаружен у мужчины в ходе досмотра.

То, что это запрещенное к употреблению вещество подтвердили результаты экспертизы. Мужчина признался, что собирался использовать наркотик для собственного употребления.

- В отношении орловца было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к незаконному распространению наркотиков.