Полицейские задержали орловца с почти 3-мя граммами «синтетики»
На днях сотрудники полиции задержали орловца с почти 3-мя граммами «синтетики». Наркотик был обнаружен у мужчины в ходе досмотра.
То, что это запрещенное к употреблению вещество подтвердили результаты экспертизы. Мужчина признался, что собирался использовать наркотик для собственного употребления.
- В отношении орловца было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к незаконному распространению наркотиков.