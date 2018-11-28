СЕГОДНЯ 15:10 2018-11-28T15:10:34+03:00

Толщина льда на реках Орловщины достигает не более 4-х сантиметров Фото: Архив "КП"

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Спасатели МЧС проинспектировали толщину льда на водоемах Орловской области. Оказалось, на проточных реках она достигает не более 4-х сантиметров.

- Стабильные минусовые температуры создают условия для появления ледового покрова. На 28 ноября на закрытых водоемах области толщина льда в некоторых местах достигает 12 см, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В связи с этим, спасатели напоминают орловцам о правилах безопасного поведения на льду. Нельзя выходить на тонкий лёд в начале зимы. При переходе реки нужно иметь с собой палку, чтобы прощупывать перед собой путь. Если лед начал трескаться, надо лечь и ползти по своим следам обратно.

В начале зимы наиболее опасна середина водоема. В конце - прибрежные участки, участки вблизи сливных труб, под мостами.