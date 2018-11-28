Орловский дзюдоист прошел отбор в сборную России
Орловский дзюдоист, Савелий Пархомин, прошел отбор в сборную России. Эта достойная награда досталась спортсмену после успешного выступления на Первенстве страны по дзюдо.
Состязания среди спортсменов до 21 года прошли в Нальчике. Савелий провел шесть схваток.
- Без труда одолев бойца из Татарстана наш спортсмен вышел на представителя Новороссийска, но, проведя на татами восемь минут вместо четырех, Савелий Пархомин уступил сопернику по замечаниям, - сообщает интернет-издание «Орел-спорт».
В утешительной сетке орловский дзюдоист по очереди одолел соперников из Москвы, Северо-Кавказского федерального округа, Саратова и Карачаево-Черкессии и завоевал бронзовую медаль.
Впереди орловца ждут учебно-тренировочные сборы в Адлере и выступление на Кубке Европы в Санкт-Петербурге. Соревнования пройдут в феврале будущего года.