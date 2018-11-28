Орловский дзюдоист прошел отбор в сборную России

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-28T14:00:37+03:00

Впереди его ждет выступление на Кубке Европы в Санкт-Петербурге

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Орловский дзюдоист, Савелий Пархомин, прошел отбор в сборную России. Эта достойная награда досталась спортсмену после успешного выступления на Первенстве страны по дзюдо.

Состязания среди спортсменов до 21 года прошли в Нальчике. Савелий провел шесть схваток.

- Без труда одолев бойца из Татарстана наш спортсмен вышел на представителя Новороссийска, но, проведя на татами восемь минут вместо четырех, Савелий Пархомин уступил сопернику по замечаниям, - сообщает интернет-издание «Орел-спорт».

В утешительной сетке орловский дзюдоист по очереди одолел соперников из Москвы, Северо-Кавказского федерального округа, Саратова и Карачаево-Черкессии и завоевал бронзовую медаль.

Впереди орловца ждут учебно-тренировочные сборы в Адлере и выступление на Кубке Европы в Санкт-Петербурге. Соревнования пройдут в феврале будущего года.