СЕГОДНЯ 13:59 2018-11-28T13:59:06+03:00

В 2018 году лесных пожаров на Орловщине не зарегистрировано Фото: Архив "КП"

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За 2018 год лесных пожаров на Орловщине не зарегистрировано. Итоги самого пожароопасного периода подвели на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Орловской области.

Спасатели сумели предотвратить 17 возгораний растительности на площади 43 гектара, которые могли нанести вред лесным массивам. За нарушения правил пожарной безопасности в лесах к административной ответственности было привлечено 46 граждан, по фактам сжигания сухой травы и мусора - 477 граждан и 45 должностных лиц.

- Для реагирования на возможные загорания и пожары была создана группировка сил и средств РСЧС Орловской области. Кроме пожарной, специальной и сельхозтехники на вооружении группировки есть два пожарных поезда и 10 беспилотных летательных аппаратов, - сообщает ГУ МЧС России по Оровской области.