СЕГОДНЯ 13:56 2018-11-28T13:56:59+03:00

В Орловской области уровень безработицы снизился почти на 2 % Фото: Архив "КП"

За 2018 год в службы занятости за работой обратились 11 тысяч человек

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В 2018 году уровень занятости населения Орловской области составил 56,1 %. Этот показатель превышает данные предыдущего года.

В свою очередь, уровень безработицы по сравнению с прошлым годом снизился на 1,8 %. В службы занятости в поиске подходящей работы обратились 11,1 тысяч орловцев, причем почти 6 тысяч из них трудоустроено.

- Уровень фиксированной безработицы на региональном рынке труда на 1 ноября составил 0,8 %, - сообщает Орелстат.