2018-11-28T13:31:11+03:00
Общество

К Новому году Орел будет готов уже к середине декабря

В городе оформят ели, подсветят здания
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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К Новому году Орел будет готов уже к середине декабряК Новому году Орел будет готов уже к середине декабряФото: Архив "КП"
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Орел будет готов к празднованию Нового года уже в середине декабря. Этот вопрос обсудили чиновники на рабочем совещании в городской администрации.

Так, в Железнодорожном районе Привокзальная площадь, территории перед Центральным банком и Архитектурно-строительным институтом в этом году будут украшены комплексно. Там установят ели, подсветят здания. На наиболее значимых объектах культуры и церквях появится праздничная иллюминация.

В Северном районе к празднику дополнительно оформят 12 живых елей. Деревья установят около ДК «Металлург» и на площади перед зданием администрации. К встрече 2019 года Северный район будет готов 10-12 декабря. Заводской район украсят экспозициями сказочных персонажей. Его оформление завершится 15 декабря.

- Советский район готовится к новогодним праздникам в рабочем режиме. Украшать центр города будут особенно тщательно и комплексно, - сообщает пресс-служба мэрии.

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