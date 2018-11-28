Банк УРАЛСИБ аккредитовал дома крупнейших застройщиков Орла и области

СЕГОДНЯ 13:21 2018-11-28T13:21:20+03:00

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 10 месяцев 2018 года аккредитовал 20 жилых домов в Советском, Железнодорожном, Северном, Зареченском и Болховском районах Орла, в городе Ливны и в Орловском районе Орловской области

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Теперь в рамках ипотечных программ Банка можно приобрести квартиры в следующих домах Орла:

- ул. Родзевича-Белевича, д. 5 (3 этап), застройщик ООО "Жилстрой-Инвест";

- ул. Андрианова, д. 39, застройщик ЗАО "ИНЖИЛКОМ";

- ул. Зареченская, уч. 4, корп. 1, застройщик ПАО "ОРЕЛСТРОЙ";

- пер. Пищевой, 16, застройщик ПАО "ОРЕЛСТРОЙ";

- ул. Кузнецова, 30, корп. 1, застройщик ПАО "ОРЕЛСТРОЙ";

- ул. Космонавтов, д. 4, застройщик ООО "Унистрой";

- ул. Михалицына, 15, кА, застройщик ООО АгроСтройИнвест;

- Московское шоссе 54Б, застройщик ЗАО Стройкомплект-центр;

- ул. Октябрьская, 56, кА, застройщик ООО Холикон-Инвест;

- ул. Черкасская, застройщик ООО Компания Стройсервис;

В городе Ливны Орловской области:

- ул. Орловская, д. 110Т, застройщик ООО "Строймонтаж".

Также ипотечные программы Банка распространяются на следующие дома Орловского района Орловской области:

- д. Образцово, поз. 2,4,8, застройщик ООО "Компания Стройсервис";

- д. Жилина, ул. Естина, д. 1,3,7,9,11, застройщик ПАО "ОРЕЛСТРОЙ";

- д. Коневка, д. 1, поз. 1, застройщик ООО "Стройкомплект-2000";

Срок кредитования в рамках ипотечной программы составляет от 3 до 30 лет, первоначальный взнос – от 10% от стоимости приобретаемого жилья. Процентная ставка по кредиту – от 9,9% годовых. Комиссия по кредиту отсутствует.

Получить подробную консультацию, а также подать заявку на ипотечный кредит можно в отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 58, (4862) 42-38-57. На правах рекламы.