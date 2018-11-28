2018-11-28T12:38:29+03:00
Происшествия

В одном из орловских торговых центров задержали 28-летнего дебошира

Мужчина курил возле касс гипермаркета и оскорблял работников магазина
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В одном из орловских торговых центров задержали 28-летнего дебошираВ одном из орловских торговых центров задержали 28-летнего дебошираФото: Архив "КП"
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Сотрудники Росгвардии задержали 28-летнего дебошира в торговом центре на Карачевском шоссе в Орле. Происшествие произошло вчера, 27 ноября.

Мужчина вел себя агрессивно. Он демонстративно курил около касс гипермаркета, игнорировал замечания работников магазина, оскорблял их и посетителей нецензурными словами.

- Заметив стражей порядка, хулиган попытался убежать, но вскоре был задержан за совершенные административные правонарушения, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Орловской области.

После поимки орловец продолжал оскорблять сотрудников Росгвардии. Сейчас по данному факту проводится разбирательство.

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