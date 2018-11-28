В одном из орловских торговых центров задержали 28-летнего дебошира
Мужчина курил возле касс гипермаркета и оскорблял работников магазина
В одном из орловских торговых центров задержали 28-летнего дебошираФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
Сотрудники Росгвардии задержали 28-летнего дебошира в торговом центре на Карачевском шоссе в Орле. Происшествие произошло вчера, 27 ноября.
Мужчина вел себя агрессивно. Он демонстративно курил около касс гипермаркета, игнорировал замечания работников магазина, оскорблял их и посетителей нецензурными словами.
- Заметив стражей порядка, хулиган попытался убежать, но вскоре был задержан за совершенные административные правонарушения, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Орловской области.
После поимки орловец продолжал оскорблять сотрудников Росгвардии. Сейчас по данному факту проводится разбирательство.