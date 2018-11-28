В Орле открылась международная конференция, посвященная 16-ой Литовской стрелковой дивизии

СЕГОДНЯ 12:31 2018-11-28T12:31:54+03:00

Ее участники поделятся накопленным опытом на пленарных заседаниях, мастер-классах и тематических секциях

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Сегодня в Орле открылась международная научно-практическая конференция, посвященная теме «16-ой Литовской стрелковой дивизии в боях на Орловщине».

- Это мероприятие проходит в рамках проекта «Диалог Россия и Литва: патриотическое прошлое — крепкое будущее», осуществляемое при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи, - сообщает пресс-служба облсовета.

Главная задача встречи — подведение итогов поисковой, научно-исследовательской и архивной работы по заданной теме. Участники конференции поделятся накопленным опытом на пленарных заседаниях, мастер-классах, тематических секциях.

Кроме того, для всех будут организованы экскурсии в музей Поискового движения Орловщины и музей основной общеобразовательной школы села Алексеевка, посвящённый 16 Литовской стрелковой дивизии.