2018-11-28T12:19:12+03:00
Происшествия

Добровольцы помогли тушить жилой дом в селе Никольское Орловской области

Пожар повредил строение на площади 100 квадратных метров
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Добровольцы помогли тушить жилой дом в селе Никольское Орловской областиДобровольцы помогли тушить жилой дом в селе Никольское Орловской областиФото: Архив "КП"
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Жилой дом в селе Никольское Троснянского района Орловской области загорелся вчера поздно вечером, 27 ноября.

Первыми на место пожара приехала добровольная пожарная дружина Никольской средней общеобразовательной школы. К их прибытию пламя охватило весь дом. Была угроза распространения огня на рядом стоящий жилой дом и хозяйственные постройки.

- В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 100 квадратных метров. Кровля выгорела и обрушилась на такой же площади, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 27 раз, из них двенадцать выездов – на ликвидацию возгораний и 15 – на различные происшествия.

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