СЕГОДНЯ 11:51 2018-11-28T11:51:57+03:00

Оказалось, во всех остановленных машинах юные пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности или посажены в детские кресла

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На днях инспекторы ГИБДД вышли на рейд и проверили, как орловцы перевозят детей в салонах автомобилей. За время проведения мероприятия сотрудники Госавтоинспекции остановили около 30 автомобилей, в которых ехали дети. Оказалось, во всех этих машинах юные пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности или посажены в детские кресла.

- Всем водителям напомнили, что в соответствии с изменениями, появилась возможность перевозить детей в возрасте с 7 до 11 лет на заднем сиденье легкового автомобиля не только с использованием детских удерживающих устройств, но и ремней безопасности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Кроме того, стражи порядка также проверили, правильно ли установлены сами кресла, чтобы убедиться в обеспечении безопасности детей-пассажиров и снизить риск получения травм в случае ДТП.

Напомним, за 10 месяцев текущего года в Орле произошло 35 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 37 детей получили ранения. 17 из них являлись пассажирами автомобилей.