СЕГОДНЯ 10:28 2018-11-28T10:28:44+03:00

Все предоставленные снимки будут висеть на выставке во время проведения фестиваля «Месяц в деревне»

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Орловский театр «Свободное пространство» объявляет конкурс фотографий, связанных с Тургеневом. Все предоставленные снимки будут висеть на выставке «Орел Тургеневский» в фойе театра во время проведения I Всероссийского театрального фестиваля «Месяц в деревне».

- До 3 декабря принимаются фотографии формата А3, так или иначе связанные с Тургеневым. Это могут быть и тургеневские места Орловщины, и фото с праздничных мероприятий, - сообщает пресс-служба театра «Свободное пространство».

Спешите принять участие в выставке и ваши работы увидят практически все жители Орла!

Фотовыставка продлится с 5 по 17 декабря.