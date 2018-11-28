Орловский театр «Свободное пространство» объявляет конкурс фотографий, связанных с Тургеневом
Все предоставленные снимки будут висеть на выставке во время проведения фестиваля «Месяц в деревне»
Фото: театр "Свободное пространство"
Изменить размер текста:
Орловский театр «Свободное пространство» объявляет конкурс фотографий, связанных с Тургеневом. Все предоставленные снимки будут висеть на выставке «Орел Тургеневский» в фойе театра во время проведения I Всероссийского театрального фестиваля «Месяц в деревне».
- До 3 декабря принимаются фотографии формата А3, так или иначе связанные с Тургеневым. Это могут быть и тургеневские места Орловщины, и фото с праздничных мероприятий, - сообщает пресс-служба театра «Свободное пространство».
Спешите принять участие в выставке и ваши работы увидят практически все жители Орла!
Фотовыставка продлится с 5 по 17 декабря.