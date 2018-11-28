2018-11-28T10:14:25+03:00
Спорт

В декабре в Орле пройдет первенство области по бадминтону среди школьников

На участие заявлены две возрастные категории – до 13 и до 15 лет
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В декабре в Орле пройдет первенство области по бадминтону среди школьниковВ декабре в Орле пройдет первенство области по бадминтону среди школьников
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В декабре в Орле впервые пройдет первенство области по бадминтону среди школьников. На участие заявлены две возрастные категории – до 13 и до 15 лет и пять разрядов: мужской одиночный, женский одиночный, мужской парный, женский парный и смешанный парный.

Первенство области среди школьников пройдет на базе легкоатлетического манежа в Орле по адресу: улица Матросова, 5. Зарегистрироваться на участие можно на официальном сайте федерации бадминтона Орловской области.

Соревнования стартуют 16 декабря. Торжественное открытие турнира начнется в 10 утра. Начало соревнований в 10:30.

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