В декабре в Орле пройдет первенство области по бадминтону среди школьников
На участие заявлены две возрастные категории – до 13 и до 15 лет
В декабре в Орле пройдет первенство области по бадминтону среди школьников
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В декабре в Орле впервые пройдет первенство области по бадминтону среди школьников. На участие заявлены две возрастные категории – до 13 и до 15 лет и пять разрядов: мужской одиночный, женский одиночный, мужской парный, женский парный и смешанный парный.
Первенство области среди школьников пройдет на базе легкоатлетического манежа в Орле по адресу: улица Матросова, 5. Зарегистрироваться на участие можно на официальном сайте федерации бадминтона Орловской области.
Соревнования стартуют 16 декабря. Торжественное открытие турнира начнется в 10 утра. Начало соревнований в 10:30.