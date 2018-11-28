В орловском Городском парке запустили светомузыкальный фонтан

СЕГОДНЯ 09:41 2018-11-28T09:41:14+03:00

Цена контракта на его ремонт составила порядка 56 миллионов рублей

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Тестовый запуск светомузыкального фонтана состоялся в Орле в Городском парке. Цена контракта на его ремонт составила порядка 56 миллионов рублей.

Напомним, ремонт фонтана в Городском парке проводился в рамках проекта «Формирование современной городской среды». Деньги на его реставрацию были предоставлены из областного бюджета.

- В рамках заключенного договора орловский подрядчик ООО «Техспецкомплект» произвел ремонт чаши фонтана, заменил оборудование, насосы, установил новые коммуникации. К фонтану добавились современная электронная система управления и светомузыкальное сопровождение, - сообщает пресс-служба облправительства.

Помимо этого, подрядчик благоустроил прилегающую к фонтану территорию. Теперь вокруг фонтана появилась плитка, восстановлены ступени со стороны улицы Горького в гранитном исполнении. Там появились пандусы, фонари заменили на современные. Уложен рулонный газон.

До 20 декабря подсветка появится также и на колоннаде.