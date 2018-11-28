СЕГОДНЯ 09:29 2018-11-28T09:29:24+03:00

На время новогодних праздников на Орловщине усилят работу по обеспечению пожарной безопасности Фото: Архив "КП"

Всего на территории региона планируется более 700 мест проведения мероприятий с массовым пребыванием людей

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На время новогодних праздников на Орловщине усилят работу по обеспечению пожарной безопасности. Всего на территории региона планируется более 700 мест проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

На всех объектах орловские спасатели уже спланировали комплекс профилактических мероприятий. Так, в местах проведения мероприятий будут проверена исправность наружного противопожарного водоснабжения, проведены занятия с отработкой действий обслуживающего персонала и эвакуацией людей при возникновении ЧП.

- Кроме того, в период праздников в боевые расчёты будет введена резервная пожарная техника с усиленными караулами пожарно-спасательных частей. А в местах расположения пусковых установок для проведения праздничных фейерверков будет организовано дежурство пожарной техники и инспекторского состава, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего по состоянию на 26 ноября на территории Орловской области было зарегистрировано 589 пожара. Погибли 38 человек, 35 получили травмы. Основная доля пожаров приходится на возгорания в жилом секторе.