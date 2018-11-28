2018-11-28T09:24:14+03:00
Происшествия

Пожилой орловец попал под колеса маршрутки

Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

В Орле пожилой житель города попал под колеса маршрутки. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному пешеходу.

ДТП произошло накануне, во вторник 27 ноября. Около половины одиннадцатого утра 51-летний водитель за рулем автобуса "ПАЗ" ехал по улице Московской со стороны Московского шоссе и в районе дома №175 не пропустил 82-летнего пешехода.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в БСМП "Семашко", госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и области 2018»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
К Новому году Орел будет готов уже к середине декабря
Банк УРАЛСИБ аккредитовал дома крупнейших застройщиков Орла и области
В одном из орловских торговых центров задержали 28-летнего дебошира
В Орле открылась международная конференция, посвященная 16-ой Литовской стрелковой дивизии
Добровольцы помогли тушить жилой дом в селе Никольское Орловской области
В День неизвестного солдата в Орле возложат цветы к стеле «Город воинской славы»
Инспекторы ГИБДД вышли на рейд и проверили, как орловцы перевозят детей в салонах автомобилей
Орловский театр «Свободное пространство» объявляет конкурс фотографий, связанных с Тургеневом
В декабре в Орле пройдет первенство области по бадминтону среди школьников
В орловском Городском парке запустили светомузыкальный фонтан
На время новогодних праздников на Орловщине усилят работу по обеспечению пожарной безопасности