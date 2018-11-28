Пожилой орловец попал под колеса маршрутки

СЕГОДНЯ 09:22 2018-11-28T09:24:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле пожилой житель города попал под колеса маршрутки. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному пешеходу.

ДТП произошло накануне, во вторник 27 ноября. Около половины одиннадцатого утра 51-летний водитель за рулем автобуса "ПАЗ" ехал по улице Московской со стороны Московского шоссе и в районе дома №175 не пропустил 82-летнего пешехода.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в БСМП "Семашко", госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.