2018-11-28T09:02:12+03:00
Общество

Несколько фальшивых пятитысячных купюр обнаружили в Орловской области за последнюю неделю

Сотрудники полиции напоминают орловцам быть внимательнее при расчете наличными
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Несколько фальшивых пятитысячных купюр обнаружили в Орловской области за последнюю неделюНесколько фальшивых пятитысячных купюр обнаружили в Орловской области за последнюю неделю
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В Орловской области полицейские продолжают выявлять поддельные деньги. Так, несколько фальшивых пятитысячных купюр было обнаружено за последнюю неделю.

В этой связи стражи порядка напоминают орловцам быть внимательнее при расчете наличными. Если кто-то пытается расплатиться фальшивыми деньгами, нужно немедленно сообщить об этом в полицию. Сбыт поддельных денежных знаков является преступлением. В случае, если есть сомнения в подлинности банкнот, их можно отнести в банк и проверить на подлинность.

- Существует несколько признаков, которые позволяют отличить настоящие деньги от подделок без специального оборудования, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области. - На подлинной пятитысячной или тысячной купюре при наклоне видны радужные полосы и буквы «РР». На тыльной стороне банкноты через лупу отчетливо просматривается микротекст 5000 ЦБ РФ или 1000 ЦБ РФ. На фальшивой купюре серия и номер стираются, радужных полос не видно, нет букв «РР» и надписей 5000 ЦБ РФ или 1000 ЦБ РФ.

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