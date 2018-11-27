2018-11-27T15:50:42+03:00
Общество

1 декабря орловцев приглашают в историко-кулинарный поход в Масловскую волость

На привале экскурсанты посостязаются в приготовлении походных блюд на костре
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: "Походная романтика.Орел"Фото: "Походная романтика.Орел"
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1 декабря орловцев приглашают в историко-кулинарный поход в село Маслово. Экскурсоводы обещают посетить памятник матросу-революционеру Силякову, подняться на валы древнего «Белого городища», и осмотреть экспозицию времен Великой Отечественной войны в местном школьном музее.

Из Маслово экскурсия уведет своих путников в заброшенное село Писканица, где находятся руины храма Смоленской Божией Матери постройки 1812 года. В этом месте на берегу пруда участники экскурсии устроят большой привал. Все желающие смогут посостязаться в приготовлении походных блюд на костре.

В 10 утра участники стартуют с автовокзала маршрутом Орел-Маслово. У кассы на перроне назначена встреча за 15 минут до отправления.

Пеший пробег за время экскурсии составит около 7 километров. Обувь и одежда должны быть удобными и по погоде.

Провизию каждый запасает на себя в зависимости от аппетитов и вкусовых пристрастий. Стол на привале будет традиционно общий. С собой обязательно нужно взять воду.

Билеты на автобус лучше взять заранее. Экскурсия состоится в любую погоду.

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