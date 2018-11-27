Орловский кикбоксер Владислав Туйнов отправил своего соперника в нокаут на соревнованиях во Франции
Этот бой стал третьим победным поединком спортсмена
Фото с сайта "Орел-спорт"
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Орловский кикбоксер Владислав Туйнов отправил своего соперника Маттео Тавареса в нокаут на последних соревнованиях. Бой спортсмен провел во Франции.
- Маттео Таварес - очень техничный, подвижный боец, воспитанник легендарного бойца Абеля Эль Кандели по прозвищу «Хитрый лис», - рассказал Андрей Чадин, тренер орловского кикбоксера.
Во второй половине второго раунда Владислав нанес своему сопернику нокдаун. Однако Маттео повезло, его спас гонг. В первой половине третьего раунда француз пропустил ряд ударов и в последствии улетел в нокаут.
Этот бой стал третьим победным поединком Владислава Туйнова.