Орловский кикбоксер Владислав Туйнов отправил своего соперника в нокаут на соревнованиях во Франции

СЕГОДНЯ 15:39 2018-11-27T15:39:09+03:00

Этот бой стал третьим победным поединком спортсмена

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Орловский кикбоксер Владислав Туйнов отправил своего соперника Маттео Тавареса в нокаут на последних соревнованиях. Бой спортсмен провел во Франции.

- Маттео Таварес - очень техничный, подвижный боец, воспитанник легендарного бойца Абеля Эль Кандели по прозвищу «Хитрый лис», - рассказал Андрей Чадин, тренер орловского кикбоксера.

Во второй половине второго раунда Владислав нанес своему сопернику нокдаун. Однако Маттео повезло, его спас гонг. В первой половине третьего раунда француз пропустил ряд ударов и в последствии улетел в нокаут.

Этот бой стал третьим победным поединком Владислава Туйнова.