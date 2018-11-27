2018-11-27T15:39:09+03:00
Спорт

Орловский кикбоксер Владислав Туйнов отправил своего соперника в нокаут на соревнованиях во Франции

Этот бой стал третьим победным поединком спортсмена
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта "Орел-спорт"Фото с сайта "Орел-спорт"
Изменить размер текста:

Орловский кикбоксер Владислав Туйнов отправил своего соперника Маттео Тавареса в нокаут на последних соревнованиях. Бой спортсмен провел во Франции.

- Маттео Таварес - очень техничный, подвижный боец, воспитанник легендарного бойца Абеля Эль Кандели по прозвищу «Хитрый лис», - рассказал Андрей Чадин, тренер орловского кикбоксера.

Во второй половине второго раунда Владислав нанес своему сопернику нокдаун. Однако Маттео повезло, его спас гонг. В первой половине третьего раунда француз пропустил ряд ударов и в последствии улетел в нокаут.

Этот бой стал третьим победным поединком Владислава Туйнова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
1 декабря орловцев приглашают в историко-кулинарный поход в Масловскую волость
Вместе с инспекторами ГИБДД орловцы украсят новогоднюю елку самодельными игрушками в Детском парке
Орловцы проявили себя на чемпионате для людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс"
В Орле поймали закладчика синтетических наркотиков
На квартирах орловских ветеранов появятся еще 7 Красных звезд
Фотофакт: в Северном районе Орла катки вместо тротуаров
В Орле завершились региональные соревнования по настольному теннису
Орловцы выйдут на связь с известным российским писателем Дмитрием Глуховским
В Орловской области мужчина влез в чужой дом, чтобы поспать
Департамент здравоохранения Орловской области выплатит инвалиду 270 тысяч рублей за непредоставленные вовремя лекарства
Орловцы примут участие во флешмобе против СПИДа
Во Мценске росгвардейцы задержали дебошира в магазине
Сегодня в Орле проведут фестиваль национальных культур
В монастырских лавках Орла проходит благотворительная ярмарка
Орел может стать «Умным городом»
Орловцы могут задать вопросы о ВИЧ-инфекции