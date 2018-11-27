Вместе с инспекторами ГИБДД орловцы украсят новогоднюю елку самодельными игрушками в Детском парке

СЕГОДНЯ 15:30 2018-11-27T15:30:30+03:00

Изготовить украшение могут как дети, так и взрослые

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Орловские инспекторы ГИБДД проводят новогодний конкурс, в рамках которого любой желающий сможет поучаствовать в украшении новогодней елки в Детском парке. Для участия нужно смастерить тематическую елочную игрушку по безопасности дорожного движения.

- Игрушки будут украшать елку на улице. При их изготовлении необходимо обращать внимание на материал и элементы декора, чтобы изделие было красивым и сохраняло первоначальный вид долгое время, - сообщили инспекторы.

Принять участие в конкурсе могут как дети, так и взрослые. Игрушку нужно принести в срок до 21 декабря в ГИБДД по адресу: улица Автовокзальная 77В (кабинет № 18 или дежурная часть).

На игрушке должны быть указаны фамилия, имя и отчество, а также возраст участника и контактный телефон. Имена победителей станут известны на торжественном мероприятии возле наряженной участниками елки. Награждать победителей будут Дед Мороз и Снегурочка.