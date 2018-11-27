2018-11-27T15:19:41+03:00
Общество

Орловцы проявили себя на чемпионате для людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс"

Дипломы получили трое орловских студентов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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IV Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс» подошел к концу. Он состоялся на днях в столице. Участие в чемпионате приняли и орловские студенты.

По количеству участников в этом году «Абилимпикс» стал самым массовым в мире. Он объединил около 1200 человек в возрасте от 14 до 65 лет из 83 регионов России.

Чемпионат длился три дня по 73 профессиям для каждой из трех категорий: школьников, студентов и специалистов. В состав команды Орловской области вошли победители регионального этапа чемпионата. Они соревновались в 13 компетенциях.

- Студент первого курса Орловского технологического техникума Никита Левченко занял 1-е место в компетенции «Разработчик виртуальной и дополненной реальности». Студентка третьего курса Орловского базового медицинского колледжа Ольга Черкасова заняла 3-е место в компетенции «Медицинский и социальный уход». Студент Орловского технологического техникума Владислав Остроухов удостоен Диплома «За оригинальный подход к решению задания» в компетенции «Веб-дизайн», - сообщает пресс-служба облправительства.

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